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تستضيفها شرم الشيخ.. 57 دولة تشارك في الاجتماعات السنوية لـ"الإسلامي للتنمية"

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البنك الإسلامي للتنمية
البنك الإسلامي للتنمية
اقتصاد

تستضيفها شرم الشيخ.. 57 دولة تشارك في الاجتماعات السنوية لـ"الإسلامي للتنمية"

تستمر حتى 4 من يونيو

شرم الشيخ - خالد حسني

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تنطلق اليوم الأربعاء في مدينة شرم الشيخ المصرية، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تستمر حتى 4 من يونيو الجاري.

ومن المقرر أن تُعقد الاجتماعات تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة" برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومشاركة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة، إضافة إلى ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

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وتتضمن الاجتماعات انعقاد الاجتماع السنوي الـ47 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماع الـ29 لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع الـ22 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إضافة إلى الاجتماع الـ17 لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والاجتماع الـ15 لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإسلامي، تتضمن منتدى الأعمال للقطاع الخاص، وعددا من الفعاليات المرتبطة بالاستعداد للدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، والاقتصاد الأخضر وتحقيق النمو المستدام ومواجهة التغير المناخي، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة الدولية.

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