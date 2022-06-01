ضمن مشروع نيوم.. السعودية تخطط لإنشاء أكبر بناء في العالم

تخطط السعودية لإنشاء أكبر بناء في العالم ضمن مشروع نيوم البالغ قيمته 500 مليار دولار، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت المصادر، إن المملكة تخطط لبناء ناطحتي سحاب يبلغ ارتفاع كل منها حوالي 500 متر، إلا أنهما تمتدان أفقياً لعشرات الأميال.

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وأوضحت المصادر أن ناطحات السحاب ستضم مزيجاً من المساحات السكنية والتجزئة والمكاتب الممتدة من ساحل البحر الأحمر بشكل خطي إلى داخل الصحراء.

واعتبرت المصادر، أن الفكرة الحالية، تعد تحولا عن المفهوم الذي تم الإعلان عنه العام الماضي لبناء سلسلة من المباني المرتبطة بسكة حديد فائقة السرعة تحت الأرض، إلى هيكل واحد طويل ومتصل.

وقال موظفو نيوم الحاليون والسابقون، إنه تم توجيه المصممين للعمل على نموذج أولي بطول نصف ميل.

وإذا تم التنفيذ وفقاً لهذا المخطط، فسيكون كل مبنى أكبر من أكبر المباني الحالية في العالم، والتي سيكون معظمها عبارة عن مصانع أو مراكز تسوق بدلاً من مجتمعات سكنية.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال العام الماضي إن بناء مشروع "ذا لاين" - والذي سيكون أول تطبيق لمفهوم المدن الخطية الخالية من السيارات وسيشكل العمود الفقري لنيوم - قد يكلف ما يصل إلى 200 مليار دولار، على الرغم من أن ذلك كان قبل تغيير الخطة لتشمل المباني الأفقية العملاقة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، نظمي النصر، في مقابلة رافضا التعليق على تفاصيل الخطة "ذا لاين فكرة خارجة عن المألوف، ما سنقدمه عندما نكون مستعدين سيحظى باستقبال جيد للغاية، وسينظر إليه على أنه إنجاز ثوري".

وأضاف النصر أن المباني ستكون "على ارتفاعات مختلفة"، بحيث تتكيف مع المناظر الطبيعية، مع تحديد حجمها النهائي حسب الاعتبارات الهندسية والتضاريس.