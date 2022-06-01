اقتصاد مصر
مصر ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه
من 17 جنيهاً للدولار في مايو
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأربعاء، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18.64جنيه في يونيو، من 17 جنيهاً للدولار في مايو.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 14% في مارس، بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
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وشهدت سوق الصرف في مصر حالة من الهدوء والاستقرار بداية الأسبوع، مع تماسك الجنيه المصري مقابل الدولار عند 18 جنيهاً للدولار الواحد، عقب العودة من الإجازة الأسبوعية للبنوك.
وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في اجتماع مايو للجنة السياسة النقدية.
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