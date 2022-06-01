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مصر تمنح 8 تراخيص للتنقيب عن الذهب والمعادن

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أحد المناجم في الصحراء الشرقية بمصر (رويترز)
أحد المناجم في الصحراء الشرقية بمصر (رويترز)
اقتصاد مصر

مصر تمنح 8 تراخيص للتنقيب عن الذهب والمعادن

في إطار السعي لزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين

القاهرة - رويترز

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قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، إنها منحت تراخيص للتنقيب عن الذهب والمعادن في ثماني مناطق في الصحراء الشرقية، في إطار سعيها لزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين.

وقال مصدر بالوزارة إن الشركات الفائزة بالتراخيص هي الشركة الكندية لوتس القابضة للذهب، وشركة آخ جولد الإنجليزية، وشركة مارين لوجيستيك الإنجليزية، وشركة إنك ريسورسز المصرية.

ويعد منجم السكري بمنطقة الصحراء الشرقية، المنجم التجاري الوحيد بمصر حاليا، ويساهم بحوالي 900 مليون دولار في الاقتصاد المصري سنوياً.

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