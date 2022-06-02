أسعار القمح والذرة تنخفض إلى أدنى مستوى في شهرين

انخفضت أسعار القمح في مجلس شيكاغو للتجارة للجلسة الثانية على التوالي الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهرين، إذ تأثرت بالمحادثات الدبلوماسية الرامية لفتح المواني الأوكرانية، في حين زاد هطول الأمطار في الولايات المتحدة عبر السهول الضغط على الأسعار.

واقتفت الذرة أثر القمح، فانخفضت أسعارها إلى أدنى مستوى في تسعة أسابيع.

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واستقرت أسعار فول الصويا، بدعم من توقعات بتوسيع المواد الداخلة في إنتاج الوقود الحيوي في الولايات المتحدة لتشمله.

وانخفض عقد القمح الأكثر نشاطا في مجلس شيكاغو للتجارة نحو 47 سنتا إلى 10.41 دولار للبوشل عند الإغلاق بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ الثامن من أبريل.

وتراجعت الذرة في مجلس شيكاغو للتجارة 22 سنتا إلى نحو 7.31 دولار للبوشل، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 29 مارس، بينما ارتفع فول الصويا سبعة سنتات إلى 16.90 دولار للبوشل.

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واستمرت أسواق القمح في الانخفاض بعد التعليقات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا الأسبوع وأشار فيها إلى أنه منفتح على إمكان السماح لأوكرانيا بشحن الحبوب عبر موانئ البحر الأسود التي تحاصرها روسيا حاليا.

وكان متحدث باسم الأمم المتحدة، قال الثلاثاء، إن أحد كبار ممثلي الأمم المتحدة، التي تحاول التوسط في اتفاق لتمكين تصدير كل من الحبوب الأوكرانية والأغذية والأسمدة الروسية، أجرى "مناقشات بناءة" في موسكو.

ولا يزال التجار يتوخون الحذر بشأن حدوث انفراجة دبلوماسية، إذ تدعو موسكو إلى تخفيف العقوبات مقابل معاودة فتح المواني الأوكرانية، وهو مطلب ترفضه كييف وحلفاؤها الغربيون.