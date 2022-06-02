اتحاد الغرف السعودي يعلن تأسيس مجلس الأعمال السعودي البرازيلي

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البرازيلي في دورته التأسيسية، واكتمال تسمية أعضاء لجنته التنفيذية، برئاسة مشعل بن حثلين ونائبيه وعد أبو نيان والدكتور بدر البصيّص، وعضوية كل من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة التعدين العربية السعودية "معادن" والشركة الوطنية للنقل البحري.

وقال المهندس طارق الحيدري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، إن العمل لدينا جار لتدعيم المجلس بعدد من أصحاب الأعمال السعوديين المتخصصين في الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي الجوي والبحري وقطاع الطاقة بكافة أنواعها والصناعة والدفاع، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في القطاع الرياضي والصحي والثقافي والتعليمي والسياحي والترفيهي، مبينا أن العلاقات التجارية البينية بين البلدين تشهد حراكا كبيرا.

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وأضاف "نحن في اتحاد الغرف السعودية وتماشياً مع رؤية 20230 نهدف إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع شركائنا الرئيسيين على مستوى العالم، مثل البرازيل بإمكانياتها الكبيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 56٪ عام 2021 (21 مليار ريال) مقارنة بعام 2020 (14 مليار ريال)".