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ارتفاع العجز التجاري في تركيا 157% في مايو الماضي

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اقتصاد تركيا

ارتفاع العجز التجاري في تركيا 157% في مايو الماضي

مع استمرار ارتفاع تكاليف واردات الطاقة

إسطنبول - رويترز

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قالت وزارة التجارة التركية،‭ ‬اليوم الخميس، إن العجز التجاري للبلاد قفز بنسبة 157% على أساس سنوي في مايو/أيار إلى 10.68 مليار دولار، مع استمرار ارتفاع تكاليف واردات الطاقة.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية، مما يعرض للخطر برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى معالجة التضخم المرتفع من خلال تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية.

وأظهرت البيانات أيضا أن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 15.2% إلى 18.97 مليار دولار في مايو/أيار، بينما قفزت الواردات 43.8% إلى 29.65 مليار دولار.

وذكر وزير التجارة محمد موش وهو يعلن الأرقام أن واردات الطاقة في مايو/أيار بلغت 6.9 مليار دولار.

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