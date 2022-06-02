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البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يقرض تونس 150 مليون يورو لتمويل مشتريات حبوب

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البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير
اقتصاد تونس

البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يقرض تونس 150 مليون يورو لتمويل مشتريات حبوب

بهدف ضمان توفير السيولة لديوان الحبوب الحكومي

تونس - رويترز 

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قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إنه أقرض تونس 150 مليون يورو لتمويل مشترياتها الدولية من الحبوب.

وأضاف البنك أن القرض يهدف إلى ضمان توفير السيولة لديوان الحبوب الحكومي لشراء الحبوب، وبالتالي المساهمة في الأمن الغذائي لتونس.

ويأتي القرض في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة مالية حادة تسببت في تأخير سداد مستحقات سفن الحبوب الدولية التي ظلت راسية لأسابيع في بعض المواني التونسية.

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