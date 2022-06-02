اقتصاد تونس
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يقرض تونس 150 مليون يورو لتمويل مشتريات حبوب
بهدف ضمان توفير السيولة لديوان الحبوب الحكومي
قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إنه أقرض تونس 150 مليون يورو لتمويل مشترياتها الدولية من الحبوب.
وأضاف البنك أن القرض يهدف إلى ضمان توفير السيولة لديوان الحبوب الحكومي لشراء الحبوب، وبالتالي المساهمة في الأمن الغذائي لتونس.
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ويأتي القرض في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة مالية حادة تسببت في تأخير سداد مستحقات سفن الحبوب الدولية التي ظلت راسية لأسابيع في بعض المواني التونسية.
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