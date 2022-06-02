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تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية إلى 200 ألف

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وظائف - أميركا
باحثون عن عمل في أميركا
اقتصاد أميركا

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية إلى 200 ألف

مع استمرار الطلب القوي على العمالة

واشنطن - رويترز

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تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع مع استمرار الطلب القوي على العمالة مما ساعد على تدعيم الاقتصاد وسط رفع أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت في الأسبوع المنتهي في 28 مايو/أيار بواقع 11 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 200 ألف طلب.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يصل عدد الطلبات إلى 210 آلاف في الأسبوع الأخير.

وتلقت قوة سوق العمل دعما من تقرير منفصل صدر عن شركة إعادة التوظيف تشالنجر، جراي اند كريسماس اليوم الخميس أظهر أن تسريح العاملين المعلن من شركات تتخذ من الولايات المتحدة مقرا تراجع بنسبة 14.7 بالمئة إلى 20712 في مايو/أيار.

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