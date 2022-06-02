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روسيا تسمح بخروج السفن من الموانئ الأوكرانية

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ميناء مدينة ماريوبول على بحر آزوف
ميناء ماريوبول الأوكراني على بحر آزوف
روسيا و أوكرانيا

روسيا تسمح بخروج السفن من الموانئ الأوكرانية

وزارة الدفاع الروسية قالت إن روسيا مستعدة لضمان سلامة هذه السفن

دبي - العربية.نت

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نقلت وكالة "ريا" الروسية للأنباء، عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم الخميس، إن السفن تستطيع الخروج من الموانئ الأوكرانية عبر "الممرات الإنسانية".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا مستعدة لضمان سلامة هذه السفن.

وقالت الوزارة إن أوكرانيا "لا تزال مسؤولة عن تدمير موانئها في البحر الأسود"، وإن روسيا لن تستخدم الوضع الإنساني في أوكرانيا لأغراض "عملياتها العسكرية الخاصة".

وتقود الأمم المتحدة مفاوضات متسارعة لإعادة فتح خطوط تصدير الحبوب وزيت دوار الشمس من أوكرانيا عبر موانئها على البحر الأسود، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وتقضي الخطة الجديدة بأن تتولى تركيا إزالة الألغام البحرية في ممر السفن، على أن تلتزم القوات البحرية الروسية بالسماح بالمرور الآمن للسفن التي تحمل المواد الغذائية من الموانئ المحاصرة.

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