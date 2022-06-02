روسيا تسمح بخروج السفن من الموانئ الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية قالت إن روسيا مستعدة لضمان سلامة هذه السفن
نقلت وكالة "ريا" الروسية للأنباء، عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم الخميس، إن السفن تستطيع الخروج من الموانئ الأوكرانية عبر "الممرات الإنسانية".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا مستعدة لضمان سلامة هذه السفن.
وقالت الوزارة إن أوكرانيا "لا تزال مسؤولة عن تدمير موانئها في البحر الأسود"، وإن روسيا لن تستخدم الوضع الإنساني في أوكرانيا لأغراض "عملياتها العسكرية الخاصة".
وتقود الأمم المتحدة مفاوضات متسارعة لإعادة فتح خطوط تصدير الحبوب وزيت دوار الشمس من أوكرانيا عبر موانئها على البحر الأسود، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
وتقضي الخطة الجديدة بأن تتولى تركيا إزالة الألغام البحرية في ممر السفن، على أن تلتزم القوات البحرية الروسية بالسماح بالمرور الآمن للسفن التي تحمل المواد الغذائية من الموانئ المحاصرة.
-
نوفاك: روسيا تزيد إنتاج النفط في يونيو وتواصل التعاون مع أوبك+قال إن قرار أوبك+ سيساعد في تغطية الطلب المتزايد على الخام بسبب عوامل موسمية طاقة
-
إدارة بايدن تعلن جولة جديدة من العقوبات على روسياطالت 71 كياناً موجوداً في بيلاروسيا وروسيا ومقربين من بوتين اقتصاد
-
3 طرق تمكن روسيا من الالتفاف على عقوبات النفط الأوروبيةالهند تكثف مشتريات النفط الروسي.. والصين تضاعف طلبها 3 مرات قصص اقتصادية