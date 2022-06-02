روسيا تفرض قيوداً على تصدير الغازات اللازمة في تصنيع الرقائق وأشباه الموصلات

قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الحكومة فرضت قيودا على تصدير الغازات اللازمة في تصنيع الرقائق وأشباه الموصلات.

وأضافت أن مجلس الوزراء الروسي، اتخذ هذا القرار، اليوم الخميس، وأنه سيتم تنفيذ عمليات التسليم الخاصة بهذا النوع من السلع فقط بقرار مباشر من الحكومة الروسية فقط.

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وأكد مجلس الوزراء أن القيود تأتي ردا على الحظر المفروض على تزويد روسيا بأشباه الموصلات اللازمة لإنتاج الرقائق الدقيقة.

وذكرت الوكالة الروسية أنه من دون النيون الروسي والأرجون والهيليوم، سيكون من الصعب على البلدان غير الصديقة لروسيا إنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.

وتعتمد الأسواق العالمية بشكل كبير على الإمدادات الروسية، فهي توفر ما يصل إلى 30% من استهلاك النيون.