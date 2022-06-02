مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار السعودية و"نوفارتس" لتمكين قطاع الرعاية الصحية

يتم اليوم في السعودية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وشركة نوفارتس العالمية ضمن قطاع الرعاية الصحية وصناعة الأدوية في المملكة وذلك بحضور وزراء الاستثمار والصناعة والصحة.

وقالت مراسلة "العربية" من الرياض، هناء نور، إن المذكرة تستهدف توسع القدرات الصيدلانية للسعودية، وتيسير أنشطة الاستثمار المحلي بالمملكة في مجال صناعة الخلايا، الجينات، إلى جانب نقل التقنيات وتطوير البحوث السريرية.

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وأضافت نور أن مذكرة التفاهم، تتضمن المشاركة في إطلاق مراكز امتياز محلية للخلايا والجينات، مشيرة إلى أن توقيع المذكرة يأتي استكمالا لأهداف وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات النوعية وتمكين قطاع الرعاية الصحية من النمو.