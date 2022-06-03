اقتصاد مصر
أكدت أن لها الأولوية.. مصر تعد مجموعة من الحوافز لهذه الصناعات
الحكومة تلقت طلبات من تحالفات لإنشاء محطة تحلية للمياه
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الصناعات الغذائية والأسمدة والكيماويات والأدوية، هي ذات الأولوية حاليا، مشيرا إلى أن إعداد مجموعة من الحوافز لتك الصناعات.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تلقت طلبات من تحالفات لإنشاء محطة تحلية المياه، موضحا أنه سيتم في المرحلة الأولى إنتاج 2 مليون متر مكعب.
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وأشار إلى أن هناك خطة لإنتاج 6 ملايين متر مكعب ماء يوميا لخدمة أغراض التنمية، حيث تم وضع خطة لمحلات تحلية المياه التي سيتم طرحها على القطاع الخاص، لافتا إلى ربط تلك المشروعات بالطاقة المتجددة.
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