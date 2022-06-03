مصر توقع اتفاقية بـ6 مليارات دولار مع "الدولية الإسلامية لتمويل التجارة"

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، أن مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وقعتا الاتفاقية الإطارية المعدلة لتمويل استيراد السلع الأساسية بحد ائتماني قيمته 6 مليارات دولار.

واستخدمت مصر، التي تعتمد على الاستيراد، الأموال لشراء مواد أساسية مثل القمح والبترول.

مادة اعلانية

وقالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، التي وقعت الاتفاقية مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المهندس هاني سنبل، إن الاتفاقية تعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وعلاقات التعاون الإنمائي التي عززت جهود الدولة في توفير السلع الأساسية.

وأضافت أن الاتفاقية الإطارية تأتي لتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتوسيع نطاق التعاون الذي بدأ منذ عام 2008 ونتج عنه العديد من برامج التعاون التي عكست أولويات الدولة، ودفعت جهود تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المنتجات الاستراتيجية.