برنامج عمل بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار 

قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، إن برنامج العمل الذي وقعته الوزارة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي، يأتي في إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية ويستهدف تنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصري وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية في مصر خلال عامي 2022-2023.

وأضافت جامع في تصريحات صحافية عقب التوقيع، إن برنامج العمل يدعم جهود الدولة لتعزيز تواجد الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

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وأوضحت أن الأنشطة المقترحة للبرنامج تشمل تنظيم بعثات تجارية مصرية لعدد من الدول الإفريقية، ودعم مشاركة الشركات المصرية بعدد من المنتديات الاقتصادية والمعارض التجارية في دول القارة إلى جانب دعم مشاركة الشركات المصرية بعدد من ورش العمل والمؤتمرات، فضلاً عن تأمين صادرات ومشروعات استثمارية مصرية بإفريقيا إلى جانب توفير تمويلات وضمانات للصادرات المصرية للأسواق الإفريقية.