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"غولدمان ساكس" متفائل بأداء الأسواق الناشئة وسط التراجعات الأخيرة بالدولار

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اقتصاد

"غولدمان ساكس" متفائل بأداء الأسواق الناشئة وسط التراجعات الأخيرة بالدولار

أكد أن انخفاض العملة الأميركية 3% منذ ارتفاعها القياسي انعكس إيجاباً في مؤشر MSCI

دبي - العربية.نت

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قال بنك "غولدمان ساكس"، إن احتمال أن يكون الدولار قد وصل إلى ذروة ارتفاعاته سينعكس إيجابياً على الأسهم والسندات والعملات في الاقتصادات الناشئة، حيث غالباً ما تجني هذه الاقتصادات ثمار الدورات الضعيفة للدولار.

وأضاف أن تراجع العملة الأميركية بنسبة 3% منذ ارتفاعها القياسي في منتصف مايو الماضي انعكس إيجاباً في مؤشر MSCI الصيني والأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا.

وأشار البنك إلى أن هناك إشارات على عودة المستثمرين للأسواق الناشئة، حيث ارتفع حجم التداولات في البورصة الصينية 6 أضعاف متوسطه اليومي، بينما استفادت عملات الصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية.

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