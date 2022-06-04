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بوتين: أخطاء الغرب وراء أزمة الغذاء.. وهذا الحل الأفضل لتصدير الحبوب!

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين(أرشيفية- أسوشييد برس)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا و أوكرانيا

بوتين: أخطاء الغرب وراء أزمة الغذاء.. وهذا الحل الأفضل لتصدير الحبوب!

الدول الغربية تحاول التستر على أخطاء سياستها من خلال إلقاء اللوم على روسيا

دبي - العربية.نت

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نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قيام بلاده بمنع المواني الأوكرانية من تصدير الحبوب، موضحًا أن الحل الأفضل هو شحن الصادرات عبر بيلاروسيا بعد رفع العقوبات عنها.

وقال بوتين إن الأنباء الواردة عن حظر روسي للصادرات يعد "خدعة"، مضيفا أن الدول الغربية تحاول التستر على أخطاء سياستها من خلال إلقاء اللوم على روسيا، فيما يتعلق بمشكلات الغذاء العالمية.

وحذر "بوتين" أن مشكلات أسواق الغذاء العالمية ستتفاقم بسبب العقوبات البريطانية والأميركية على إمدادات الأسمدة الروسية، حسب تصريحات نقلتها محطات الأخبار الروسية.

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ويخوض بوتين حرب استنزاف طويلة في أوكرانيا وسيبذل قصارى جهده في محاولة استخدام الأسلحة الاقتصادية، مثل حظر صادرات الحبوب الأوكرانية، لتقليل الدعم الغربي لكييف، وفقًا لأعضاء من النخبة الاقتصادية الروسية المقربة لبوتين.

واستغل الكرملين الإشارات الأخيرة بسبب التردد من قبل بعض الحكومات الأوروبية كمؤشر على أن الغرب قد يفقد التركيز في السعي لمواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية بعد فرض عقوبات على موسكو.

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