أسعار السلع الغذائية في مصر تسجل تراجعا.. والأرز أكثر الهابطين

قال عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر حازم المنوفي، إن أسعار الأرز والسكر والزيوت شهدت انخفاضات اليوم، ومن المتوقع أن تواصل الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المنوفي في بيان اليوم الأحد، أن سعر طن الأرز انخفض بقيمة ألف جنيه حيث تراجع من متوسط 12 و15 ألفا إلى 11 و14 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يواصل التراجع خاصة بعد دخول الأرز المستورد.

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وأضاف أن سعر السكر تراجع بقيمة 250 جنيها للطن، حيث انخفض من 12 ألفا إلى 11750 جنيها، وكذلك انخفض سعر طن الزيت عالميا بقيمة 700 جنيه، ليسجل 31100 جنيه للطن، بدلا من 31800 جنيه للطن.

اتفقت مصر على الحصول على تمويلات جديدة بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار من مؤسسات دولية لدعمها في تحقيق أمن الغذاء والطاقة في ظل الاضطرابات الحالية بالأسواق العالمية.

ستتلقى مصر 3 مليارات دولار إضافية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إذ ضاعفت المؤسسة سقف اتفاقية التمويل المخصص لمصر إلى 6 مليارات دولار من 3 مليارات دولار لتلبية احتياجات البلاد من الغذاء والطاقة، وفقا لبيان (بي دي إف).

إلى جانب ذلك، هناك 500 مليون دولار أخرى ستحصل عليها مصر من البنك الدولي، في إطار برنامج الأمن الغذائي (بي دي إف) الذي ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للبنك. وسيوفر البنك 380 مليون دولار لاستيراد ما يصل إلى 700 ألف طن من القمح لصالح برنامج دعم الخبز، و117.5 مليون دولار لزيادة سعة التخزين في الصوامع، وتطوير أصناف القمح عالية الإنتاج والمرونة المناخية، و2.5 مليون دولار لإدارة المشروع.