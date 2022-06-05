تراخيص الاستثمارات الأجنبية في السعودية تسجل مستوى تاريخيا بالربع الأول

سجلت السعودية رقماً قياسياً جديداً في عدد التراخيص الاستثمارية الجديدة للأجانب السعودية بالربع الأول من 2022، بلغ 9400 ترخيص.

ويشكل هذا الرقم زيادة بنحو تسعة عشر ضعفاً عن التراخيص الممنوحة في الربع الأول من العام الماضي.

مادة اعلانية

وباستثناء عمليات تصحيح الأوضاع، وصل عدد التراخيص الجديدة في الربع الأول إلى 1215، بزيادة 150%، عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات صادرة من وزارة الاستثمار.

اللافت في الأرقام منح أكثر من ستة آلاف ترخيص جديد في نشاط الجملة والتجزئة، نتيجة لحملة مكافحة التستر التجاري التي أتاحت للشركات فرصة لتصحيح أوضاعها القانونية.