بكين تخفف مزيداً من القيود بعد السيطرة على كورونا

تعتزم العاصمة الصينية بكين مواصلة تراجعها عن قيود كوفيد-19 يوم غد الاثنين، حيث تتطلع للعودة إلى الحياة الطبيعية، بعد أن أعلنت نهاية الشهر الماضي أن أحدث موجة للفيروس باتت تحت السيطرة.

قالت السلطات المحلية في بيان، اليوم الأحد، إن المدينة ستستأنف النقل العام في معظم المناطق، باستثناء فنغتاي وبعض الأجزاء من تشانغ بينغ، مما يسمح للموظفين بالعودة إلى مكاتبهم وللمطاعم باستئناف خدماتها، وفق ما نقله "بلومبرغ".

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يأتي هذا التخفيف بعد أن قال المسؤولون يوم الجمعة، إن المدينة لم تسجل أي حالة إصابة مجتمعية جديدة في 13 من أصل 16 منطقة لمدة سبعة أيام متتالية، وهي عتبة رئيسية لإلغاء القيود.

أدت استراتيجية الصين الصارمة المسماة "صفر كوفيد"، إلى السيطرة على الموجة الأخيرة في المدن الكبرى مثل شنغهاي وبكين، وقد شهدت شنغهاي إغلاقًا لمدة شهرين. وحذرت السلطات من أن خطر عودة ظهور الفيروس لا يزال قائمًا.

قالت بكين إن المناطق ذات المناظر الخلابة والمتنزهات والمرافق الترفيهية مثل دور السينما ستفتح اعتبارًا من يوم الاثنين، مع حد أقصى للسعة بنسبة 75٪. ويُسمح للمقيمين بالتنقل بحرية طالما كانت لديهم نتيجة اختبار سلبية خلال الـ 72 ساعة، بعدما كان الشرط السابق 48 ساعة.

ستتم أيضاً إعادة فتح المدارس بشكل تدريجي، مع استئناف المدارس المتوسطة والابتدائية للدراسة الحضورية اعتبارًا من 13 يونيو، ورياض الأطفال اعتبارًا من 20 يونيو، وفقًا للبيان.

وقد أبلغت الصين عن إجمالي 88 إصابة محلية وحالة بدون أعراض يوم السبت، 19 في بكين و22 في شنغهاي، وفقًا للجنة الصحة الوطنية.