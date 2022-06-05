"النقل" السعودية: اعتماد 50 منطقة لوجستية وارتفاع تراخيص النقل الدولي 700%

كشف وكيل وزارة النقل السعودية للخدمات اللوجستية م. لؤي مشعبي، عن اعتماد أكثر من 50 منطقة لوجستية بالمملكة، تحوي على تسهيلات في القروض والتراخيص، ولا يوجد أوقات منع وستربط مع سكك الحديد، وهذه المناطق لخدمة الصناعة والصادرات والتوزيع داخل المملكة والمنافذ الرئيسية "منطقة لوجستية بالقرب من كل مطار ومناطق حرة".

وأشار خلال اللقاء بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية وصندوق التنمية الصناعية السعودية والمستثمرين في القطاعين بغرفة الشرقية أن المملكة تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في الأسرع نموا في القطاع اللوجستي قبل أميركا وأوروبا بسبب المشاريع الحكومية والحركة الاقتصادية التي قامت بها المملكة لاسيما بعد أن ركزت المملكة على التجارة العابرة.

مادة اعلانية

وقال نطمح أن نكون ضمن أفضل عشر دول في مؤشر الأداء اللوجستي على مستوى العالم، مبينا أن أفضل عشر شركات تستخدم اللوجستك في مجالها في المملكة ليست لوجستية، لافتا إلى أنه يعملون على تحرير جزء من هذه الشركات تستقل بخدماتها اللوجستية وتخدم غيرها، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وحول تناوله قطاع المطارات قال مشعبي، إن أكثر من 60 % من الشحن يتم عبر طائرات الركاب بالمملكة، ومع نقاط التوصيل والخطوط الجديدة للطيران مركزها في الرياض إلى جانب خطوط جديدة التي ستعلن قريبا، سيكون الهدف أن يكون لديها أكثر من 300 مليون سافر سنويا منهم 100 مليون سائح قادم للمملكة، وهناك استثمارات بالمليارات في مطار الرياض الجديد واستثمارات في توسعة مطار جدة وخدمات النقل والمناطق الحرة، وربطهم بالسكة الحديد التي تربط الشرق بالغرب.

وعن مطار الدمام قال: إن أغلب الشركات الآن تطلب الهبوط في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وتم الاتفاق مع ثلاث شركات شحن دولي سيكون مقر استقبال الشحنات مطار الدمام وخطوط طيران عالمية وسيتم الإعلان عنها قريبا.

وأوضح عن ارتفاع تراخيص النقل الدولي البريدي للشركات 700% خلال الثلاث السنوات الماضية، مشيرا أن التجارة الالكترونية كانت تمثل 7% بالمملكة في 2019 ومستهدف 2030 هو 23 %، مبينا أن المملكة تجاوزت هذا المستهدف الآن وهذا يدل على أن قطاع التجارة الالكترونية والخدمات اللوجستية قطاعات واعدة بسبب البنية التحتية لدينا ليس فقط على مستوى الوطن العربي بل على مستوى الدول العشرين.

فيما لفت، أن الإعلان السابق عن الرخصة اللوجستية الموحدة توصيل بري أو بحري أو جوي أو تخليص جمركي أو نقل داخل المملكة أصبح برخصة واحدة الالكترونية مباشرة وقد حصلت عليها حتى الآن 70 شركة، لافتا أن تشريع هذا القطاع بين منظومة الاتصالات والنقل سيعلن قريبا.

وألمح، بأن هناك 25 منصة إلكترونية تخدم القطاع اللوجستي ونعمل على توحيد هذه المنصات اللوجستية عبر نافذة واحدة قبل نهاية العام الجاري في ظل وجود التحديات التقنية التي نعمل على تجاوزها.