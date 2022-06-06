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أوكرانيا تصدر 47.2 مليون طن حبوب في الموسم الحالي

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حقول القمح في أوكرانيا (شترستوك)
حقول القمح في أوكرانيا
أزمة الغذاء

أوكرانيا تصدر 47.2 مليون طن حبوب في الموسم الحالي

تشمل 18.578 مليون طن من القمح

كييف – رويترز

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قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الاثنين إن صادرات البلاد من الحبوب بلغت 47.2 مليون طن حتى الآن في موسم يونيو/حزيران- يوليو/تموز 2021-2022، بما يشمل 148 ألف طن في الأيام الخمسة الأولى من الشهر الجاري.

وأضافت الوزارة أن الكمية الإجمالية تشمل 18.578 مليون طن من القمح و22.4 مليون طن من الذرة و5.7 مليون طن من الشعير.

وأشارت إلى أن شحنات الذرة هيمنت على صادرات يونيو/حزيران.

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وصدرت أوكرانيا ما يصل إلى 6 ملايين طن من الحبوب شهريا قبل الغزو الروسي، لكن الكميات قلت في الأشهر القليلة الماضية إلى نحو مليون طن.

واعتادت أوكرانيا، وهي دولة إنتاج زراعي كبرى، تصدير معظم سلعها عبر موانٍ بحرية لكن الغزو الروسي أجبرها على تصدير السلع والحبوب بواسطة السكك الحديدية عبر حدودها الغربية أو عبر موانٍ أصغر على نهر الدانوب.

وقال مسؤولون في قطاعي الزراعة والنقل إن أوكرانيا تستهدف زيادة طاقتها التصديرية من مواني نهر الدانوب مما قد يسمح بشحن الحبوب لمواني رومانيا على البحر الأسود.

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