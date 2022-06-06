الجدعان يدعو البنك الإسلامي لوضع خطة عاجلة للتعامل مع تحديات الأمن الغذائي

قال وزير المالية محافظ السعودية للبنك الإسلامي للتنمية، محمد بن عبدالله الجدعان، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يمرُّ بها العالمُ اليوم تُحتِّمُ على بلدان مجموعة البنك رفعَ مستوى التعاون والتنسيق؛ للحدِّ من الآثار السلبية على اقتصادات المنطقة، لاسيما الضغوط التضخمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأضاف الوزير خلال الاجتماعات السنوية للبنك التي انعقدت أعمالُها تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة – الصمود والاستدامة"، بمدينة شرم الشيخ، أنَّ الظروفَ والمتغيراتِ التي تواجهُ المسيرة التنموية في العالم بأكمله والعالم الإسلامي بشكل خاص، تتطلبُ استمرار العمل على تعزيز العمل المؤسسي والتكاملي لدى البنك ومؤسساته، ووضع مؤشرات أداء تُسهم في متابعة وتقييم مستوى أداء المجموعة، بالإضافة إلى دعم الاستدامة المالية؛ بهدف تمكين المجموعة من تحقيق أهدافها التنموية في العالم الإسلامي، فضلا عن تعزيز العمل على بناء القدرات البشرية والفنية للمجموعة.

مادة اعلانية

وفي مشاركته باجتماع الطاولة المستديرة للمحافظين، دعا الجدعانُ البنكَ إلى وضع خطة عاجلة وشاملة للتعامل المبكر مع التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي للدول الأعضاء، مشيراً إلى استعداد المملكة لتقديم الدعم الفني في هذا الجانب لتسريع ذلك، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبَيَّنَ الجدعانُ أنَّ حكومةَ المملكةِ بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أدركت الحاجةَ لتعزيز العمل نحو تحقيق المستهدفات العالمية في المناخ، حيث أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، داعياً مجموعة البنك والدول الأعضاء لدعم تلك المبادرات وتعزيز الاستفادة منها لمواجهة التحديات المناخية.

وشدَّدَ وزيرُ المالية على أهمية تعزيز الاستثمارات في تنمية رأس المال البشري من خلال رفع جودة التعليم والصحة، والعمل على توفير البيئة المُمكِّنة والمُحفِّزة للشباب ورواد الأعمال، التي تُعَدُّ رافداً أساسياً في التنمية البشرية، إذْ دعا مجموعةَ البنك إلى أن يكون بناء الإنسان محوراً أساسياً لتعزيز المسيرة التنموية والتعامل معها كاستراتيجية على المديين المتوسط والطويل.