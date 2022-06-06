الصين.. انكماش قطاع الخدمات بأكثر من المتوقع في مايو

انكمش نشاط قطاع الخدمات في الصين بأكثر من المتوقع في مايو، وسط تراجع إنفاق المستهلكين بسبب قيود كورونا.

وسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي 41 نقطة في مايو، أي دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، ولكن الأرقام جاءت أفضل من شهر أبريل والتي كانت عند 36 نقطة.

مادة اعلانية

يُشار إلى أن الصين قد بدأت بتخفيف قيود كوفيد في المدن الكبرى في مايو، مع انخفاض عدد الإصابات بالفيروس.