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الصين.. انكماش قطاع الخدمات بأكثر من المتوقع في مايو

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العاصمة الصينية بكين (رويترز)
العاصمة الصينية بكين (رويترز)
اقتصاد الصين

الصين.. انكماش قطاع الخدمات بأكثر من المتوقع في مايو

البلاد بدأت بتخفيف قيود كوفيد في المدن الكبرى مع انخفاض عدد الإصابات

دبي - العربية.نت

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انكمش نشاط قطاع الخدمات في الصين بأكثر من المتوقع في مايو، وسط تراجع إنفاق المستهلكين بسبب قيود كورونا.

وسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي 41 نقطة في مايو، أي دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، ولكن الأرقام جاءت أفضل من شهر أبريل والتي كانت عند 36 نقطة.

يُشار إلى أن الصين قد بدأت بتخفيف قيود كوفيد في المدن الكبرى في مايو، مع انخفاض عدد الإصابات بالفيروس.

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