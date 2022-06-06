قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، إنه باع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 565.1 مليون دولار ومتوسط عائد 3.044%.

وأوضح البنك أن التسوية غدا الثلاثاء.

مادة اعلانية

كان البنك المركزي المصري قد أعلن اليوم الاثنين، انخفاض احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 35.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ 37.123 مليار دولار في أبريل.

وأكد البنك المركزي، أن هذا التراجع جاء على خلفية الدور المنوط به لسداد المدفوعات المرتبطة بالديون الخارجية المستحقة خلال شهر مايو، والتي قدرت بنحو ملياري دولار، منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.

وذكر أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدى المركزي تأتي في سياق متوقع ومعتاد.