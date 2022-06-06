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باستثناء الصين.. واشنطن تعلق الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية من عدة دول

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الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن
اقتصاد أميركا

باستثناء الصين.. واشنطن تعلق الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية من عدة دول

في ظل سعي الولايات المتحدة لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة

دبي - العربية.نت

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيأمر اليوم الاثنين، بتعليق الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الألواح الشمسية من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، لمدة سنتين، في وقت تسعى الولايات المتحدة لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة.

ومن اللافت استثناء الصين من القائمة، في وقت تدرس الإدارة الأميركية إزالة بعض القيود على الصادرات الصينية التي فرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، في مسعاها لخفض التضخم.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن إدارة بايدن ستفعل "قانون الإنتاج الدفاعي" لتسريع الإنتاج المحلي، وستستخدم مشتريات الحكومة الفيدرالية لرفع الطلب، وفق ما أظهرته وثيقة.

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