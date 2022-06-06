روسيا تدعو بريكس إلى إجراءات منسقة لمواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الاثنين، إن روسيا، التي تعاني من عقوبات غربية، دعت مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة إلى اتخاذ إجراءات منسقة للتصدي للمخاطر الاقتصادية العالمية.

وأبلغ سيلوانوف اجتماعا لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزي لدول بريكس أن التشديد العالمي للسياسة النقدية، وقيام الغرب بتنفيذ سياسة لم يسبق لها مثيل للعقوبات يثيران مخاطر ركود تضخمي عالمي وأزمة غذاء، وفق رويترز.

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وتضم مجموعة بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وأشار سيلوانوف أيضا إلى مخاطر أزمة اقتصادية عالمية وسط تقويض للثقة في نظام أسعار الصرف والنظام المالي في العالم.