الأردن يمتنع عن الشراء في مناقصة للحصول على 120 ألف طن من القمح
قال متعاملون إن من المعتقد أن مشتري الحبوب الحكومي الأردني لم يقم بأي عملية شراء في مناقصة دولية للحصول على 120 ألف طن من القمح، اليوم الثلاثاء.
ويُعتقد بأنه لم يشارك في المناقصة سوى شركة (سي.إتش.إس). ومن المتوقع إصدار مناقصة أخرى في الأيام المقبلة.
كان رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين أنور العجارمة، قد ذكر في تصريحات سابقة أن مخزون الأردن من القمح يكفي لمدة 8 شهور ومخزونه من الشعير يكفي لـ5 أشهر على الأقل.
وأوضح العجارمة أنه "فيما يخص العملية التخزينية، لدينا قدرة على تخزين 750 ألف طن في الصوامع" إضافة إلى "750 ألف طن ضمن المستوعبات الأرضية" بقدرة تخزينية إجمالية تكفي لـ17-18 شهرا.
و"حاليا، لدينا في المستودعات والمستوعبات والتعاقدات الآجلة خلال الأشهر مايو الحالي ويونيو ويوليو مخزون يكفي الأردن لمدة 13 شهرا فيما يخص مادة القمح و10 شهور بالنسبة لمادة الشعير" وفق العجارمة.
لكنه قال، دون حساب التعاقدات الآجلة، فإن مخزون الأردن من القمح يكفيه لمدة 8 شهور وبالنسبة للشعير يكفيه لـ5 شهور.
ويستهلك الأردن شهريا 90 ألف طن من القمح و80 ألف طن من مادة الشعير وفق العجارمة، علما بأن المملكة تستورد 95% من احتياجاتها من القمح.
ولفت إلى أن الأردن يستورد 70% من المواد الغذائية الأساسية و95% من احتياجاته من القمح.
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