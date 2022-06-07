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السعودية تقر تعديل نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجار

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مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي
اقتصاد السعودية

السعودية تقر تعديل نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجار

دبي - العربية.نت

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وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، في جلسة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 126) وتاريخ 1 / 12 / 1438هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

كما أقر المجلس تعديل الفقرة (5) من البند (سابعاً) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 78) وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 2 / 1 / 1440هـ، وذلك بإنهاء أعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وإنهاء العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وبالباب (الرابع عشر) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، بمضي (ستة) أشهر من تاريخه.

كان مجلس الشورى قد وافق في فبراير الماضي، على مشروع تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

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