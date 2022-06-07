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صعود قياسي للصادرات يقلص العجز التجاري الأميركي في أبريل

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ميناء لوس أنجليس (رويترز)
ميناء لوس أنجلوس (رويترز)
اقتصاد أميركا

صعود قياسي للصادرات يقلص العجز التجاري الأميركي في أبريل

التجارة قد تساهم في نمو الاقتصاد الأكبر عالمياً في الربع الثاني

واشنطن - رويترز

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سجل العجز التجاري الأميركي أكبر تراجع في عشر سنوات في أبريل، مع صعود الصادرات لمستوى قياسي، مما يشير إلى أن التجارة قد تساهم في النمو الاقتصادي في الربع الثاني من هذا العام.

قالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء، إن العجز التجاري هبط 19.1%، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2012، إلى 87.1 مليار دولار.

وارتفعت صادرات البضائع والخدمات 3.5% إلى 252.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

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كان عجز تجاري قياسي قد اقتطع 3.23 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الأول، مما نتج عنه انكماش الناتج المحلي بمعدل 1.5% على أساس سنوي بعد نمو بوتيرة قوية بلغت 6.9% في الربع الرابع من 2021.

وتشير تقديرات النمو للربع الثاني إلى معدل مرتفع يصل إلى 4.8% على أساس سنوي.

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