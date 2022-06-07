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ضريبة خاصة تستهدف الشركات المستفيدة من حرب أوكرانيا.. هذه الدولة تسعى لفرضها

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اقتصاد الأرجنتين مناسبة
معدل الفقر في الأرجنتين يبلغ نحو 37%
اقتصاد

ضريبة خاصة تستهدف الشركات المستفيدة من حرب أوكرانيا.. هذه الدولة تسعى لفرضها

للحد من تداعيات التضخم على الأسر الفقيرة

بوينس أيرس - فرنس برس   

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تعهد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، بالسعي لفرض ضريبة خاصة على الشركات التي حققت مكاسب كبيرة غير متوقعة بسبب الحرب في أوكرانيا، وهي ظاهرة وصفها بأنها "غير أخلاقية" بالنظر إلى تداعيات التضخم على الأسر الفقيرة.

وقال فرنانديز في خطاب الاثنين، إنه بينما يعاني الملايين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإن الحرب أيضا "تفيد القلة التي تكسب الكثير".

وأضاف مكررا طرح خطته لفرض ضريبة خاصة لمرة واحدة عام 2022 على بعض الشركات التي تزيد أرباحها الخاضعة للضريبة عن مليار بيزوس (نحو 8 ملايين دولار) "هذا عمل غير أخلاقي وفاحش ولا يمكننا السماح به كدولة".

ويبلغ معدل الفقر في الأرجنتين نحو 37%، ويتوقع أن يسجل التضخم 60% عام 2022.

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ولم يذكر فرنانديز القطاعات التي ستستهدفها الضريبة، لكنه أشار إلى ارتفاع أسعار الحبوب ولحوم البقر في الأشهر الأخيرة وجميع المنتجات التي تعد الأرجنتين مصدّرا رئيسيا لها.

وبينما وقف وزير الاقتصاد مارتن جوزمان الى جانبه، حض الرئيس الذي ينتمي الى يسار الوسط المشرّعين على دعم مبادرته عند تقديم مشروع قانون بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة، خاصة وأن الحزب الحاكم لا يتمتع بغالبية في الكونغرس.

والشهر الماضي أعلنت الحكومة البريطانية فرض ضريبة خاصة على مكاسب شركات النفط العملاقة التي استفادت بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط.

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