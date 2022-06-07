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يلين: الاقتصاد الأميركي يواجه "مستويات غير مقبولة للتضخم"

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وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
تضخم

يلين: الاقتصاد الأميركي يواجه "مستويات غير مقبولة للتضخم"

قالت إن هناك حاجة إلى موقف ملائم على صعيد الميزانية للمساعدة في تثبيط ضغوط التضخم

واشنطن - رويترز

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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تواجه "مستويات غير مقبولة للتضخم"، وإن هناك حاجة إلى موقف ملائم على صعيد الميزانية للمساعدة في تثبيط الضغوط التضخمية دون الإضرار بالاقتصاد.

وفي تعليقات أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي، قالت يلين إن عناصر في تشريع للإنفاق اقترحه الرئيس جو بايدن قد تساعد في خفض التكاليف للأميركيين، بما في ذلك الأدوية ومبادرات الطاقة النظيفة.

وأضافت قائلة "نواجه حاليا تحديات على صعيد الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مستويات غير مقبولة للتضخم وأيضا التأثير السلبي المرتبط بالتعطلات الناتجة عن تأثير الجائحة على سلاسل التوريد وآثار اضطرابات أسواق النفط والغذاء الناتجة عن حرب روسيا في أوكرانيا على المعروض".

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