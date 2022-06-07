"المركزي" الأسترالي يفاجئ الأسواق.. ويرفع الفائدة أكثر من المتوقع

رفع البنك المركزي الأسترالي، سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهي الأكبر منذ 22 عاما، لتبلغ 0.85%، لافتا إلى مزيد من الإجراءات لكبح معدلات التضخم المرتفعة.

وجاء القرار مخالفاً للتوقعات التي كانت تشير إلى زيادة تتراوح بين 25 و40 نقطة أساس.

مادة اعلانية

وكان البنك المركزي الأسترالي، رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال شهر مايو الماضي، وكانت أول زيادة منذ 2010.