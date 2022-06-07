اقتصاد
"المركزي" الأسترالي يفاجئ الأسواق.. ويرفع الفائدة أكثر من المتوقع
بمقدار 50 نقطة أساس لتبلغ 0.85%
رفع البنك المركزي الأسترالي، سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهي الأكبر منذ 22 عاما، لتبلغ 0.85%، لافتا إلى مزيد من الإجراءات لكبح معدلات التضخم المرتفعة.
وجاء القرار مخالفاً للتوقعات التي كانت تشير إلى زيادة تتراوح بين 25 و40 نقطة أساس.
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وكان البنك المركزي الأسترالي، رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال شهر مايو الماضي، وكانت أول زيادة منذ 2010.
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