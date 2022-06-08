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إطلاق التعديل الآلي على بوالص وحاويات "المُسافنة" في المنافذ البحرية السعودية

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ميناء الملك عبدالله في السعودية
ميناء الملك عبدالله في السعودية
سوق السعودية

إطلاق التعديل الآلي على بوالص وحاويات "المُسافنة" في المنافذ البحرية السعودية

لتحسين تجربة الوكلاء الملاحيين وتيسير عملية المسافنة

دبي - العربية.نت

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أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، خدمة الموافقة الآلية لطلبات الحذف والإضافة لبوالص وحاويات المسافنة في مَنافست التصدير وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ "موانئ" لتشمل الخدمة جميع موانئ المملكة.

وبحسب بيان عن الهيئة، فإن الخدمة الجديدة تهدف إلى تمكين الوكلاء الملاحيين من الحصول على موافقة آلية لطلبات التعديل على بوالص وحاويات المُسافنة، لتُسهم بذلك في تحسين تجربة الوكلاء الملاحيين وتيسير عملية المسافنة في المنافذ البحرية، وتعزيز حصة المملكة من التجارة العابرة، وذلك تحقيقًا للأهداف الوطنية وتطلعات "رؤية 2030" بأن تكون المملكة منصة لوجستية عالمية.

وتأتي هذه الخدمة امتدادًا لمبادرات الهيئة وبرامجها التطويرية لتيسير الإجراءات الجمركية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وذلك تنفيذًا لإحدى أهم ركائز استراتيجيتها الهادفة إلى تيسير التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إبراز المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار ومنصة عالمية في تقديم الخدمات اللوجستية.

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من جانبها تُولي "موانئ" أهمية كبرى لتقديم تجربة إلكترونية مميزة لعملائها في إطار أهدافها الاستراتيجية لتمكين الاقتصاد والصناعة الوطنية، والدور المنوط بها ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

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