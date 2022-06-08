البنك الدولي يقر مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلن البنك الدولي تقديم مساعدة إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار لأوكرانيا، ما يرفع إجمالي حزمة الدعم المخصصة لكييف إلى أكثر من 4 مليارات دولار.

وأوضح بيان صادر عن البنك، الثلاثاء، أن هذا التمويل سيستخدم لدفع رواتب الموظفين الحكوميين والعاملين الاجتماعيين، مشيرا إلى أنه مع المساعدة الجديدة تم صرف نحو ملياري دولار حتى الآن.

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وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن المقرض الدولي "يقدم دعما مستمرا لأوكرانيا وشعبها في مواجهة الحرب المستمرة".

وأضاف: "نحن نعمل مع الدول المانحة لحشد الدعم المالي والاستفادة من مرونة أدوات التمويل المختلفة لدينا للمساعدة في تزويد الأوكرانيين بإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صرح أن حكومته تحتاج إلى مساعدة بقيمة 7 مليارات دولار شهريا لمواصلة عملها.