التضخم في روسيا يتباطأ إلى 17.1% قبل اجتماع البنك المركزي
التضخم تراجع على أساس شهري بنسبة 0.12% في مايو
أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في روسيا تباطأ إلى 17.10% على أساس سنوي في مايو/ أيار، من 17.83% في أبريل/ نيسان الذي كان أعلى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2002، وذلك قبل أيام من اجتماع للجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وأشار استطلاع أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 10% يوم الجمعة بينما يحاول تيسير الإقراض وسط ركود في طلب المستهلكين واستقرار التضخم.
وأظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الاتحادية (روستات) أن التضخم الشهري تراجع إلى 0.12% من 1.56% في أبريل/ نيسان.
وفي مارس/ آذار الماضي، قفز التضخم الشهري إلى 7.61%، وهي أكبر زيادة على أساس شهري منذ يناير/ كانون الثاني 1999، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/شباط.
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