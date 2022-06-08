الصين تعتزم اتخاذ إجراءات لخفض التكاليف ومساعدة شركات التجارة الخارجية
أكدت أنها تواجه حالة من عدم اليقين وضغوطاً هائلة بسبب عوامل محلية وخارجية
قال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون، اليوم الأربعاء، إن التجارة الخارجية للصين تواجه حالة من عدم اليقين وضغوطا هائلة بسبب عوامل محلية وخارجية، من بينها مشكلات لوجستية وارتفاع أسعار المواد الخام.
وأضاف وانغ في مؤتمر صحافي، أن الصين ستتبنى إجراءات محددة الأهداف لخفض التكاليف وتحسين سلاسل التوريد ومساعدة شركات التجارة الخارجية.
وكانت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للجمارك الصينية الشهر الماضي، أظهرت أن إجمالي حجم الواردات والصادرات زاد بنسبة 7.9% على أساس سنوي إلى 12.58 تريليون يوان في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022.
ووفقا للهيئة، فإن إجمالي حجم التجارة الخارجية لهذه الفترة بلغ 1.98 تريليون دولار أميركي، بزيادة 10.1% على أساس سنوي.
-
المارد الصيني ينهض من كبوته.. المستثمرون يبدأون رحلة العودةصناديق الأسهم الصينية شهدت تدفقات خارجية بـ1.4 مليار دولار خلال مارس وأبريل قصص اقتصادية
-
خبير اقتصادي يدعو الصين إلى الاستيلاء على أكبر شركة رقائق بالعالم.. في هذه الحالةإذا فرضت أميركا عقوبات ضد بكين مماثلة للمفروضة على روسيا قصص اقتصادية
-
زيادة كبيرة بقيمة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي.. ارتفعت 87% في عامرغم مشاكل وأزمات سلاسل الإمداد والتوريد العالمي قصص اقتصادية