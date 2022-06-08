المركزي الإماراتي
المركزي الإماراتي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الحقيقي إلى 4.2% في 2023
من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 5.4% في العام الحالي
رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.2% العام المقبل بدلاً من 3.3% في توقعاته السابقة.
وقدر المصرف المركزي، في تقريره السنوي، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9% في 2023، مقابل 3.3% في تقديراته السابقة.
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وتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.4% خلال العام الحالي.
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