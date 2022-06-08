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انكماش الاقتصاد الياباني بأقل من التوقعات في الربع الأول 

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اقتصاد اليابان

انكماش الاقتصاد الياباني بأقل من التوقعات في الربع الأول

مع استمرار تراجع الين مقابل الدولار

دبي - العربية.نت

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أظهرت الأرقام الرسمية المعدلة، انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام الجاري بأقل من التوقعات وبواقع 0.5%.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى انكماش الاقتصاد بـ1.1%، بينما أشارت القراءة الأولية إلى انكماش بـ1% في الربع الأول.

يأتي ذلك في وقت يستمر فيه التراجع على عملة الين مقابل الدولار لتصل إلى أدنى مستوياتها في 20 عاما بعد استبعاد البنك المركزي الياباني تشديد سياسته النقدية في الوقت الحالي أسوة بالبنوك المركزية العالمية.

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