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كندا تفرض عقوبات على قطاعات النفط والغاز والصناعات الكيماوية الروسية

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حقل نفط في روسيا
حقل نفط في روسيا
روسيا و أوكرانيا

كندا تفرض عقوبات على قطاعات النفط والغاز والصناعات الكيماوية الروسية

تستهدف الإجراءات الكندية الجديدة صناعة تمثل حوالي 50٪ من عائدات الميزانية الفيدرالية لروسيا

أوتاوا - رويترز

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قالت كندا يوم أمس الثلاثاء، إنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وحظرت منح 28 خدمة، مثل المحاسبة والإعلان، اللازمة لتشغيل قطاعات النفط والغاز والصناعات الكيماوية الروسية.

تستهدف الإجراءات الكندية الجديدة صناعة تمثل حوالي 50٪ من عائدات الميزانية الفيدرالية لروسيا، وفقًا لبيان صادر عن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي.

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1070 فردًا وكيانًا من روسيا، وقالت جولي إن أوتاوا "ستواصل بلا هوادة السعي وراء المساءلة عن حرب فلاديمير بوتين العبثية".

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