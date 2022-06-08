"سومیتومو" اليابانية تعتزم إقامة مصنع لإنتاج ضفائر السيارات الكهربائية في مصر

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة "سوميتومو إيجيبت"؛ لإقامة أكبر مصنع لشركة "سومیتومو" اليابانية على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، بنظام المناطق الحرة، وذلك على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة "العاشر من رمضان"، نقلاً عن بيان.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، المستشار محمد عبدالوهاب، إن الشركة تعمل بمصر في مجال تصنيع ضفائر السيارات، وتصدر كافة منتجاتها إلى معظم الشركات العالمية المصنعة للسيارات بأوروبا والشرق الأوسط، من خلال ثمانية مواقع إنتاجية موزعة بين كل من محافظة بورسعيد ومدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.

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وأضاف أن شركة "سومیتومو" توفر ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بعد الانتهاء من كافة التوسعات الجديدة للشركة بمصر .

وقال رئيس عمليات "سوميتومو يورب ليميتد"، میرشا سيربو، إن قرار الشركة لزيادة استثماراتها في مصر جاء انعكاساً لثقتها في مناخ الاستثمار بمصر، ورغبة في الاستفادة من حزمة الحوافز الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، فضلا عما تجده الشركة من دعم وتيسير لكافة الإجراءات من خلال الهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف أن الشركة حققت صادرات بقيمة ما يعادل 10 مليارات جنيه خلال السنوات الأخيرة، كما أن الشركة تساهم بشكل فعّال في تطوير التعليم الفني والتقني.

من جهته، قال العضو المنتدب لشركة "سوميتومو إيجيبت"، أحمد مجدي، إن المشروع يستغرق تنفيذه عام ونصف العام، ومن المستهدف بدء التشغيل بنهاية عام 2023.

ومن المقرر أن يتم تصدير كامل إنتاج المصنع الجديد للخارج، مما يسهم في رفع معدل الصادرات المصرية.