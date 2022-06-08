"غولدمان ساكس": تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية سيخفض التضخم

توقع اقتصاديون من بنك غولدمان ساكس، أن يؤدي قرار متوقع للولايات المتحدة بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى خفض التضخم الأميركي وارتفاع سعر صرف اليوان بواقع 1.2% مقابل الدولار.

كما توقع محللو "غولدمان ساكس"، أن يرتفع اليوان مقابل الدولار بنسبة تلامس 5% في حال تم إلغاء كافة الرسوم الجمركية على صادرات الصين للولايات المتحدة والتي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

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وكانت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو، قالت في وقت سابق، إن الرئيس جو بايدن طلب من فريقه بحث إمكانية رفع بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الصين، لكبح المعدل المرتفع الحالي من التضخم.

وردا على سؤال عما إذا كانت إدارة بايدن تدرس رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين لتخفيف التضخم، قالت رايموندو لشبكة (سي.إن.إن) في مقابلة يوم الأحد الماضي: "نحن نبحث الأمر، وفي الواقع، طلب الرئيس من فريقه دراسة ذلك، لذا نحن في طور القيام بذلك وسيتعين عليه اتخاذ هذا القرار".

وأضافت: "هناك منتجات أخرى، الأدوات المنزلية والدراجات وغيرها، وقد يكون من المنطقي" بحث رفع التعريفات المفروضة عليها. وتابعت أن الإدارة قررت الإبقاء على بعض التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم لحماية العمال الأميركيين وقطاع صناعة الصلب.