ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 15.3% خلال أبريل الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، عن ارتفاع معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية لشهر مايو إلى 15.3% مقابل 14.9% لشهر أبريل الماضي.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 130.2 نقطة لشهر مايو 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 0.9% عن شهر أبريل 2022.

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وبحسب بيان التعبئة والإحصاء، فإن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 10.9%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 6.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 5.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 2.3%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، ومجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.7%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 26.1%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.3%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 3.2%.

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.4%.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 15.3% لشهر مايو 2022 مقابل 4.9% لنفس الشهـر من العام السابق.

كان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، صرح بأن التضخم أصبح للمرة الأولى منذ عقود طويلة، خطرا واضحا وحاضرا بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم.

وشدد رئيس الحكومة المصرية على ضرورة تبني مسارات أخرى لعكس اتجاه التضخم، في مقدمتها زيادة الإنتاج الوطني لمصر، واستكشاف إمكانات غير مطروقة لتعزيز الموارد الاقتصادية المتاحة، وتحسين الدور التنافسي في سلاسل التوريد العالمية.