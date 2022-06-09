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اعتباراً من اليوم.. الجزائر تحظر كل الواردات من إسبانيا

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اقتصاد الجزائر

اعتباراً من اليوم.. الجزائر تحظر كل الواردات من إسبانيا

بعد تعليقها معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع مدريد

دبي - العربية.نت

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قال بيان من جمعية المصارف الجزائرية إن الجزائر حظرت كل الواردات من إسبانيا، بدءا من اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

ويأتي الحظر بعد ساعات من تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما، وألزمت الجانبين بالتعاون في السيطرة على تدفقات الهجرة، مما يزيد من تصعيد الخلاف حول موقف مدريد إزاء الصراع في الصحراء الغربية.

وأوردت الخبر وسائل الإعلام الحكومية الجزائرية دون إبداء أي أسباب، لكن الجزائر سحبت في مارس سفيرها إلى إسبانيا للتشاور، بسبب الخلاف المتعلق بالصحراء الغربية.

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وأكدت مصادر دبلوماسية إسبانية قرار الجزائر، قائلة إن حكومة مدريد تأسف للقرار وتؤكد التزامها بمضمون ومبادئ المعاهدة.

وكان 113 مهاجرا غير شرعي وصلوا أمس الأربعاء إلى جزر البليار الإسبانية، وهو طريق تقول السلطات الإسبانية إن القوارب القادمة من الجزائر تميل إلى استخدامه.

وزادت تدفقات المهاجرين بشكل حاد عبر البحر المتوسط ​​هذا العام، بعد أن أثر وباء كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

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