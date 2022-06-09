البنك المركزي: مصر سددت 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري
منها 10 مليارات دولار ديونا خارجية
كشف البنك المركزي المصري عند سداد نحو 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري 2022، منها 10 مليارات دولار ديونا خارجية، و14 مليار دولار للصناديق الأجنبية.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، أن هذه المبالغ وجهت لسداد قروض وسندات دولية مستحقة، وهو ما يعكس التزام مصر بسداد كافة الاستحقاقات عليها في وقتها.
وكان البنك المركزي قد أعلن مطلع هذا الإسبوع عن سداد مديونية خارجية مستحقة قدرت بنحو ملياري دولار خلال شهر مايو الماضي منها استحقاق كوبونات سندات حكومية ومستحقات لصالح صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى التزامات أخرى.
وسددت مصر فوائد ديون وأقساط ديون بلغت 25.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى سبتمبر 2021، منها 19.93 مليار دولار أقساط ديون، و5.35 مليار دولار فوائد مدفوعة.
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