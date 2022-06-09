الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالسعودية يرتفع 26.7% في أبريل

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 26.7% في شهر أبريل 2022، مقارنة بالشهر المماثل من 2021، حيث استمر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية نتيجة لارتفاع الإنتاج في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية.

وسجل معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في أبريل الماضي أعلى معدل نمو سنوي خلال نحو 3 سنوات.

وعند النظر إلى الأجل الطويل؛ يمكن ملاحظة أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي قد أصبح إيجابياً منذ مايو 2021، واستمر في الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التالية متسارعاً في نهاية عام 2021 وحتى الآن، وذلك بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في عامي 2019 و2020 متأثرة جزئياً بآثار الوباء العالمي.

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وبلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5%، و22.6%، و2.9% على التوالي، وبالتالي فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

وفي أبريل 2022، ارتفع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 28.3% مقارنة بالشهر المماثل من 2021، حيث زادت السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلى أعلى مستوى له بأكثر من 10 ملايين برميل يومياً في شهر أبريل من العام الحالي.

كما استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع متأثراً بانتعاش التجارة الدولية، حيث ارتفع أداء النشاط بنسبة 25.1% مقارنة بالشهر المماثل من 2021.

وارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% في أبريل الماضي، على أساس شهري، متأثراً بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفاع بنسبة 1.3%، فيما انخفض نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 2%.