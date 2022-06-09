السعودية: مشاريع لتحسين خدمات المياه في المنطقة الشرقية بـ4.3 مليار ريال

تم في السعودية، توقيع عقود بقيمة 4.3 مليار ريال لتحسين خدمات المياه بالمنطقة الشرقية في الدمام والخُبر والأحساء والقطيف.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة أنه تم توقيع 11 عقدا جديدا لتنفيذ مشاريع تدعم البنية التحتية لمنظومة المياه.

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وتتضمن هذه العقود أكثر من 316 كيلومترا من الخطوط، وتشييد خزانات تشغيلية بسعة 1.5 مليون متر المكعب في عدد من مدن المنطقة.

وتقدر مدة تنفيذ هذه المشاريع بما يتراوح بين 18 و30 شهرا.

وتعمل شركة المياه الوطنية حاليا على إنهاء إجراءات ترسية 3 عقود بتكلفة تتجاوز 1.2 مليار ريال.

من جانبها، أكدت شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة تنفيذ 4 مشاريع لتحسين شبكات المياه في المنطقة الشرقية أُرسيت عليها من قِبَل وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وهذه المشاريع على النحو التالي: مشروعان لتحسين شبكات المياه في الدمام بنحو 1.1 مليار ريال، إضافة إلى مشروع لتحسين شبكات المياه في الخبر بقيمة 499 مليون ريال، ومشروع لتحسين شبكات المياه في القطيف بقيمة 258 مليونا و750 ألف ريال.

وتمتد مدة هذه العقود لما بين 24 و30 شهرا، وسيظهر أثرها المالي في الربع الرابع من عام 2022.