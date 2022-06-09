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الملك سلمان يوافق على تعيين أعضاء مجلس إدارة "ساما" من غير موظفي الحكومة

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البنك المركزي السعودي ساما مناسبة
البنك المركزي السعودي "ساما"
ساما

الملك سلمان يوافق على تعيين أعضاء مجلس إدارة "ساما" من غير موظفي الحكومة

بعدد 5 أعضاء

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي من غير موظفي الحكومة.

وتضمن الأمر الملكي الموافقة على تعيين كل من حمد بن سعود السياري، وخالد بن أحمد الجفالي، والمهندس راشد بن عبدالعزيز الحميد، والدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر، بالإضافة إلى شيلا بنت عذيب الرويلي.

يذكر أن البنك المركزي السعودي، المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية، تأسس في عام 1372هـ (1952م) وأوكل إليه العديد من المهام بموجب عدة أنظمة وتعليمات ومن أهم هذه المهام القيام بأعمال مصرف الحكومة، وسك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد، وإدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي.

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بالإضافة إلى إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف، وتشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته، ومراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات، وكذلك مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، ومراقبة شركات التمويل، ومراقبة شركات المعلومات الائتمانية.

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