حساب المواطن: 1.8 مليار ريال للمستفيدين السعوديين عن شهر يونيو
ليصل إجمالي الدفعات إلى أكثر من 120 مليار ريال
أودع برنامج حساب المواطن في السعودية، اليوم الخميس، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 17 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 120 مليار ريال منها 1.45 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، في بيان، أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1067 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 120 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار الهاجري أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44% وشكل الذكـور المستقلين 56% موضحًا أن 82% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 18% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
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