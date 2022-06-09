شيلا الرويلي.. أول امرأة تشغل عضوية مجلس إدارة البنك المركزي السعودي

تضمنت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي السعودي "ساما" من غير موظفي الحكومة، تعيين شيلا بنت عذيب الرويلي كأول امرأة سعودية عضواً بمجلس إدارة البنك.

وتشغل شيلا الرويلي منصب الرئيس التنفيذي لشركة وصاية للاستثمار منذ 2019 حتى الآن، وهي شركة تابعة لأرامكو السعودية، وجاءت ضمن قائمة هارت إنيرجي 2021 لأفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة.

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وتشغل عضوية مجلس إدارة شركة حصانة الاستثمارية والبنك الأهلي السعودي وأرامكو السعودية لإدارة الاستثمار.

وسبق أن تولت عدة مناصب في أرامكو منها مديرة إدارة التحليل العالمي في الفترة من 2018 إلى 2019، وسبق أن عملت كمديرة لإدارة المخاطر المالية في إدارة الخزانة بين 2016 و2017، وترأست قسم إدارة الاستثمار في إدارة الخزانة من 2008 إلى 2016.

وعملت في عدة وظائف أخرى في أرامكو منها أمين الخزانة ومحلل مالي تمويل المشاريع ومحلل مالي العملات الأجنبية ومتداول أسواق مال في الفترة من 2000 إلى 2007.

وحصلت شيلا الرويلي على البكالوريوس في هندسة العمارة الداخلية من جامعة الملك فيصل عام 1987، وماجستير في الإدارة المالية من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1997، وماجستير في إدارة الأعمال من ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة عام 2018.