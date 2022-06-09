.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شيلا الرويلي.. أول امرأة تشغل عضوية مجلس إدارة البنك المركزي السعودي

  • الخط
شيلا الرويلي
شيلا الرويلي
ساما

شيلا الرويلي.. أول امرأة تشغل عضوية مجلس إدارة البنك المركزي السعودي

تشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة وصاية للاستثمار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تضمنت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي السعودي "ساما" من غير موظفي الحكومة، تعيين شيلا بنت عذيب الرويلي كأول امرأة سعودية عضواً بمجلس إدارة البنك.

وتشغل شيلا الرويلي منصب الرئيس التنفيذي لشركة وصاية للاستثمار منذ 2019 حتى الآن، وهي شركة تابعة لأرامكو السعودية، وجاءت ضمن قائمة هارت إنيرجي 2021 لأفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة.

الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالسعودية يرتفع 26.7% في أبريل اقتصاد اقتصاد السعودية الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالسعودية يرتفع 26.7% في أبريل

وتشغل عضوية مجلس إدارة شركة حصانة الاستثمارية والبنك الأهلي السعودي وأرامكو السعودية لإدارة الاستثمار.

وسبق أن تولت عدة مناصب في أرامكو منها مديرة إدارة التحليل العالمي في الفترة من 2018 إلى 2019، وسبق أن عملت كمديرة لإدارة المخاطر المالية في إدارة الخزانة بين 2016 و2017، وترأست قسم إدارة الاستثمار في إدارة الخزانة من 2008 إلى 2016.

وعملت في عدة وظائف أخرى في أرامكو منها أمين الخزانة ومحلل مالي تمويل المشاريع ومحلل مالي العملات الأجنبية ومتداول أسواق مال في الفترة من 2000 إلى 2007.

وحصلت شيلا الرويلي على البكالوريوس في هندسة العمارة الداخلية من جامعة الملك فيصل عام 1987، وماجستير في الإدارة المالية من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1997، وماجستير في إدارة الأعمال من ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة عام 2018.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بين خيارين أحلاهما مر.. كيف يعيش المهاجرون الأفارقة في ليبيا؟ بين خيارين أحلاهما مر.. كيف يعيش المهاجرون الأفارقة في ليبيا؟
اكتشف المزيد